اندلاع حرائق في لبنان بسبب قنابل إسرائيلية.. ونجاة قوات الأمم المتحدة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل ضوئية، تجاه مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، ما أدى لاندلاع العديد من الحرائق.

فيما نجت مجموعة من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، المتمركزة على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، من قذائف الاحتلال والحرائق التي وقعت.

وأفادت وسائل الإعلام اللبنانية، بأن مجموعة من جنود قوة الـ"يونيفيل" الدولية، نجوا من قذيفة ضوئية عيار 155 ملم، سقطت في موقع للقوة الهندية بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق أكثر من 30 قنبلة مضيئة فوق قطاع من الحدود بين البلدين، كما أطلقت مواقعه العسكرية رشقات ثقيلة بشكل عشوائي، في أحدث حلقات التوتر على الحدود.

وتردد في قرى العرقوب، دوي سلسلة انفجارات مصدرها داخل مزارع شبعا المحتلة أحصي منها 12 انفجارا، بحسب الوكالة اللبنانية.

في حين أرسل جيش الاحتلال تعزيزات عسكرية من المدفعية إلى شمال فلسطين المحتلة بسبب التوتر مع لبنان.