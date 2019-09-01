عاجل.. مقتل 5 وإصابة 21 في حادث إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 5 أشخاص وإصابة 21 آخرين على الأقل، في حادث إطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية.

وقالت الشرطة في مقاطعة ميدلاند، إن مسلحين اثنين فرا، بعد إطلاق النار على فرع لمتجر أجهزة "هوم ديبوت" في أوديسا.

وذكرت وسائل إعلام محلية ووطنية، أن إدارة السلامة العامة في تكساس، قالت، إن عدة أشخاص، من بينهم ضابط، أصيبوا بالرصاص.

وفي منشور عبر صفحة شرطة ميدلاند على فيسبوك، دعت الشرطة، المواطنين إلى الابتعاد عن منطقة إطلاق النار والبقاء داخل المنزل.

Mass shooting in twin peaks at odessa tx pic.twitter.com/pZlWM6WRGS — halsey (@mercylizzle16) August 31, 2019

وأشارت تقارير إلى أن المسلحين كانا يستقلان سيارتين منفصلتين، بحسب "سكاي نيوز".

وأضاف بيان للشرطة: "إن السيارتين اللتان يتم الحديث عنهما، من طراز تويوتا، وشاحنة بريد أمريكي USPS".

وأوضحت قناة "سي. بي. إس7" أنه تم احتجاز أحد المشتبه بهما بعد إطلاقه النار على رجل شرطة على طريق سريع، وعلى عدد آخر من الأشخاص في المنطقة.

وقال البيت الأبيض، إنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تفاصيل الحادثة.