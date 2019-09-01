قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في مقر إقامته بالكويت، الشيخ الفريق خالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، خلال الزيارة التي يجريها لدولة الكويت الشقيقة.

وصرح باسم رئاسة الجمهورية بأنّ اللقاء تناول التطور الذي يشهده التعاون الأمني الوثيق بين البلدين، في ضوء الإرادة المشتركة للبلدين في مكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف.

ووجّه الرئيس السيسي خلال اللقاء الشكر لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا، على احتضان الجالية المصرية في البلاد، وعلى الرعاية والاهتمام الذي تحظى به الجالية في وطنها الثاني الكويت، وللتسهيلات التي تقدمها السلطات الكويتية المعنية لتأمين الاستحقاقات الانتخابية للمصريين المقيمين بدولة الكويت.