جائزة الملك فيصل العالمية تعلن بدء الترشيحات في فروعها الخمسة

أعلنت جائزة الملك فيصل العالمية بدء الترشيح لجميع فروع الجائزة للعام 1442هـ ـ 2021م.

وأعلن الأمين العام للجائزة الدكتور عبدالعزيز السبيل، أن جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام، تمنح للشخصيات أو المؤسسات التي لها دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين فكرياً وعملياً من خلال أعمال مختلفة وأنشطة متنوعة وبرامج ومشروعات ذات أثر في المجتمع المسلم, أما الجوائز الأربع الأخرى فتمنح للمتميزين عبر إنتاجهم العلمي في الموضوعات المعلن عنها.

وأضاف "السبيل"، أن موضوع جائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية للعام 2021م هو (الوقف في الإسلام)، في حين أن موضوع الجائزة للغة العربية والأدب "البلاغة الجديدة", أما موضوعها في الطب فهو "الطب التجديدي للحالات العصبية", فيما سيكون "الفيزياء" هو موضوع الجائزة في مجال العلوم.

وأشار الأمين العام، إلى أن الجائزة تستقبل الترشيحات من الجامعات والهيئات والمراكز العلمية بدءاً من الأول من شهر سبتمبر وحتى الحادي والثلاثين من شهر مارس 2020م, مضيفًا أن الجائزة تستقبل الترشيحات عبر البريد العادي والإلكتروني، ومن خلال موقع الجائزة الإلكتروني.

يذكر أن مؤسسة الملك فيصل الخيرية أطلقت جائزة الملك فيصل للمرة الأولى في العام 1399هـ/1979م لمكافأة الأفراد والمؤسسات على إنجازاتهم الفريدة في خمسة فروع مختلفة هي خدمة الإسلام، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية والأدب، والطب، والعلوم، ومنحت حتى الآن لـ 265 فائزا من 43 جنسية مختلفة.

وتهدف الجائزة إلى خدمة المسلمين في حاضرهم ومستقبلهم وحثهم على المشاركة في كل ميادين الحضارة، كما تهدف إلى إثراء الفكر الإنساني والمساهمة في تقدم البشرية. ويتم اختيار الفائزين بالاستناد فقط إلى مدى أهليتهم وجدارتهم المطلقة، كما تقوم لجان اختيار متخصصة بمراجعة أعمالهم بدقة، وتتبع عملية اختيار الفائزين الدقيقة معايير دولية، حتى إنّ عدداً كبيراً من الفائزين بجائزة الملك فيصل حصلوا بعدها على جوائز مرموقة أخرى، مثل جائزة نوبل.