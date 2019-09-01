ما تيجي نخرج.. عرض "المتفائل" على المسرح القومي وعمر خيرت في القلعة

"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

إن كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود"، والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها.

- عرض مسرحية "المتفائل"، من بطولة سامح حسين وسهر الصايغ، على المسرح القومي الساعة 9 مساءً، وأسعار التذاكر 30 و50 و70 و100 جنيه.

- حفل الموسيقار عمر خيرت ضمن مهرجان محكى القلعة الساعة 10 مساءً، وسعر التذكرة 20 جنيهًا.

- حفل العازف سامر جورج في "كايرو جاز كلوب" الساعة 10:30 مساءً.

- ﺣﻔﻞ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺪ ﺣﺴﺎﻡ ﺻﻘﺮ ﻭﻓﺮﻗﺘﻪ احتفالًا بالهجرة النبوية بمعهد الموسيقى العربية الساعة 8 مساءً، والدخول مجانًا.