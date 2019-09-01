انطلقت اليوم الأحد، المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن حالات ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة بـ60 وحدة صحية بمراكز ومدن المحافظة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي 100 مليون صحة.

60 وحدة صحية تشارك في المبادرة

وقال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، إن المبادرة الجديدة توفر المسح الإلزامي لجميع الأطفال حديثي الولادة خلال 28 يوما من ولادتهم، مضيفًا أنه يتم التشخيص الملائم فى خلال 3 أشهر من الولادة، موضحاً أنه بعد مرور 6 أشهر على ولادة الطفل سيتم تحديد بداية خطوات العلاج لكل طفل.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه جرى تجهيز 60 وحدة رعاية أولية من الوحدات المنوط بها إعطاء التطعيمات الأساسية للأطفال، وتسجيل شهادات الميلاد بمراكز ومدن المحافظة.