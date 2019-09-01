أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، اليوم، انطلاق عروض ورحلات مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة، ضمن خطة المحافظة لتطوير المشروعات والوحدات التابعة لها وتنمية الموارد الذاتية للنهوض بتلك المشروعات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق متنفس جديد للمواطنين بالإضافة إلى الحدائق والمتنزهات.

وأوضح نور الدين، في بيان اليوم، أنه تم تكليف مدير مشروع العبارات النهرية بتنفيذ عروض وبرامج للاستغلال الجيد للعبارات النهرية واللانشات التابعة للمشروع، لخدمة المواطنين وطلاب المدارس والجامعات والجمعيات الأهلية، مع تجهيز عروض خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة على أن يتم تنظيم رحلات أسبوعية بأسعار مخفضة لهم، بالتنسيق مع مديريات الثقافة والتربية والتعليم وجامعتي أسيوط والأزهر وهيئة تنشيط السياحة لتكثيف الرحلات والبرامج الثقافية والترفيهية.

وقال هشام صلاح، مدير مشروع العبارات النهرية بالمحافظة، إنه تم الإعلان عن برامج وعروض للرحلات الأسبوعية، التي ستنطلق من ابتداءً من الجمعة المقبلة بصفة أسبوعية، بمشاركة الفرق الفنية والموسيقية ومسرح العرائس للأطفال مع تقديم جميع الخدمات من "مأكولات ومشروبات"، بهدف خلق متنفس جديد للأفراد والعائلات والجمعيات الأهلية لقضاء أوقات للفسحة على متن العبارات النهرية المختلفة من خلال رحلات داخلية نيلية.

وأوضح أنه سيتم حجز الرحلات بمقر المشروع خلف مبنى المجلس الشعبي المحلي أمام مبنى ديوان عام المحافظة.