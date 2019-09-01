تنظر محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم، أولى جلسات محاكمة 7 متهمين أجانب، بينهم 6 باكستانيين الجنسية وإيراني، إثر اتهامهم بجلب أكثر من طني هيروين بالبحر الأحمر، أبريل الماضي، قيمتها مليارين وخمسين مليون جنيه على متن إحدى السفن.

وشهدت محيط محكمة البحر الأحمر إجراءات أمنية مشددة، حيث كثفت قوات الحراسة من الضباط وقوات الأمن المركزي لحماية محيط المحكمة أثناء انعقاد الجلسة.

تعود الواقعة لشهر أبريل الماضي عندما رصدت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، اعتزام أحد التشكيلات العصابية الخطرة بجلب شحنة كبيرة من المواد المخدرة لداخل البلاد، بإعداد وتجهيز إحدى السفن التجارية (ترفع علم إحدى الدول الأجنبية) لنقل الشحنة عبر مياه البحر الأحمر، وإدخالها البلاد، وأمكن رصد وتحديد عناصر التشكيل العصابى والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي، وهم: مصريان محكوم على أحدهما بالسجن المؤبد في قضايا "مخدرات، سلاح"، و7 آخرون يحملون جنسيات باكستان وإيران.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف السفينة حال تواجدها بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر، حيث تمكنت القوات البحرية من السيطرة عليها وضبطها وطاقمها المكون من (7 أشخاص).

وأسفرت أعمال التفتيش، بالاشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة مخبأة داخل مخزن سرى تم إعداده خصيصاً بجسم السفينة لهذا الغرض: 1900 لفافة كبيرة الحجم لمخدر الهيروين الخام وزنت جميعها (2 طن و147 كيلو جراما)، 99 لفافة لمخدر "الآيس" الخام وزنت جميعها (99 كيلو جراما)، مبالغ مالية قدرها (305 آلاف ريال إيرانى، 3375 روبية باكستاني، 171 دولارا أمريكيا)، 4 هواتف محمولة.

قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (2،050،000،000) اثنان مليار وخمسين مليون جنيه.