دورة تدريبية لـ125 قاض قبل انتقالهم إلى المحاكم

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية الـ46 لأعضاء النيابة العامة المرشحين للانتقال للمحاكم الابتدائية، بناء على توجيهات المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، والتي يعقدها المركز القومي للدراسات القضائية، تحت إشراف المستشار مدحت بسيوني مساعد الوزير لشؤون المركز.

وتستهدف الدورة التدريبية تعزيز الكفاءة المهنية للقضاة الجدد، وزيادة خبراتهم عن طريق تأهيلهم من خلال المحاضرات والجلسات العملية التي تعقد في المركز، ويحاضر بها نخبة من قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والتفتيش القضائي فضلا عن أساتذة الجامعات.

وأكدت وزارة العدل في بيان عنها اليوم، أنّ أحد محاور تطوير العدالة الناجزة هو تقديم سُبل الدعم اللازم لتدريب القضاة خاصةً الجدد بينهم، وتنمية المهارات القانونية والإدارية المختلفة، وربط الدراسة النظرية بالموضوعات والقضايا العملية بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العدالة.

وتعقد الدورة التدريبية لـ125 قاض لمدة شهر، ويتضمن منهج الدورة فضلا عن الموضوعات القانونية الجنائية والمدنية والإجرائية، بعض الموضوعات الحديثة كمهارات التواصل وفن اتخاذ القرار وإدارة الوقت وغيرها من الموضوعات التي تثرى القاضي وتعزز قدراته.