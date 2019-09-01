قرر الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إحالة جميع العاملين بمدارس: حتوش الابتدائية وأبي مرقيق الابتدائية، كشوك عميرة الابتدائية، وسيدي حنيش الإعدادية، بإدارة مرسى مطروح التعليمية، للشؤون القانونية، لعدم الانضباط الوظيفي والإهمال الشديد والتقصير في أداء المهام والواجبات المكلفين بها، وفق القواعد والقوانين الوزارية واللوائح المنظمة للعمل.

وأجرى النيلي، اليوم، جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة انتظام العمل بعدد من مدارس شرق مدينة مرسى مطروح، على الخط بطريق "مطروح - إسكندرية" الساحلي فى القرى والنجوع، للاطمئنان على جاهزيتها للعام الدراسى الجديد، المقرر انطلاقه 21 سبتمبر الجاري، تنفيذا للتعليمات المحددة من اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، بتكثيف جولات المتابعة فى جميع الإدارات التعليمية لضمان جاهزية المدارس، لانطلاق العام الدراسي.