قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن السرعة الزائدة والإهمال، سبب تكرار الحوادث في طريق الساحل الشمالي.

وأضاف مدبولي، في تصريحات خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية، اليوم، أنه جرى الانتهاء من تطوير الطريق من مدينة الإسكندرية حتى العلمين، وسيجري الانتهاء من تطوير العلمين حتى مطروح قبل الصيف المقبل.

وطالب المواطنين بمراجعة سلوكياتهم، مضيفا: "السرعة المقررة لا تتجاوز 90 كيلو متر، ولكن السرعة تكون أكثر كثيرا، ومن ثم يحدث حوادث ونقول هناك تقصير، لكن يجب أن يكون هناك نوع من الحرص أكثر".

وشدد على أن الحكومة تشعر بأكثر درجات الألم، حال وجود ضحايا، لكن سببها يكون السرعة الزائدة، مطالبا بالتحلي درجة من الوعي أثناء القيادة على الطريق.