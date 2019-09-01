نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد اليوم، الكاتب والصحفي والمفكر القدير مصطفى اللباد الذي رحل عن عمر ناهز 54 عاما.

وذكر المجلس في بيان أنّ الوسط الأكاديمي والإعلامي في مصر والمنطقة العربية، فقد مفكرا وأكاديميا من طراز خاص، كان صاحب رؤية مهمة وأسلوب خاص ساهم في إثراء الدراسات المتعلقة بتخصصه ومنحها عمقا وبعدا جديدا يحسب له، وسيظل منارة لمن يرتادون المجال من بعده.

واللباد أحد أهم المتخصصين في الشأنين الإيراني والتركي، ولد في العام 1965، وشغل منصب مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية بالقاهرة ورئيس تحرير مجلة "شرق نامة" المتخصصة في الشؤون الإيرانية والتركية وآسيا الوسطى.

والتحق بمدرسة المقريزي الثانوية بمصر الجديدة، ثم في كلية التجارة بجامعة القاهرة، وحصل على درجة الدكتوراه في "الاقتصاد السياسي للشرق الأوسط" من جامعة هومبولدت في برلين بألمانيا عام 1994، ووالده هو الرسام والفنان الكبير محيي الدين اللباد المصمم الجرافيكي ورسام الكاريكاتير بمجلتي روز اليوسف وصباح الخير.

مصطفى اللباد متزوج بزينب غصن، مسؤولة الإعلام في المكتب الإقليمي لمنظمة الصليب الأحمر الدولية في القاهرة، ولديهما توأما هما حسن ونديم، وشقيقه هو فنان الجرافيك أحمد اللباد.