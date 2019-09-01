لقي 6 أشخاص مصرعهم في النرويج، نتيجة تحطم مروحية بالقرب من مدينة ألتا في شمال البلاد.

وقالت صحيفة "Verdens Gang"، إن الكارثة الجوية وقعت مساء أمس السبت، موضحة أن الطائرة المنكوبة كانت تقل 5 ركاب وقائد الطائرة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه جرى العثور على 5 جثث وجريح واحد، نُقل إلى المستشفى وتوفي هناك.

وتحقق الشرطة في ملابسات وأسباب الحادث، مضيفة أن الحادث وقع على مسافة كيلومتر من مكان إقامة مهرجان موسيقي.

وقال مصدر في اللجنة المشرفة على تنظيم الفعالية، إنه جرى نقل ضيوف المهرجان على متن مروحيات، وفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.