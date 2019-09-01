افتتح، اليوم، الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، وحدة قسطرة القلب لمستشفى بنها النموذج للتأمين الصحي، بحضور الدكتور جمال حجاج رئيس هيئة التأمين الصحي بالقليوبية، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والتي تخدم ثلاث محافظات قريبة منها الشرقية والغربية والمنوفية.

وتفقد المحافظ وحدة القسطرة بعد افتتاحها والتي بلغت تكلفتها 5 ملايين جنيه، وستستقبل الوحدة ما يزيد على 1500 حالة قسطرة تشخيصية وعلاجية للعام الواحد، مع توقع زيادة هذه الأعداد مع التشغيل الفعلي.

كما طالب المحافظ المسؤولين بالاهتمام بالوحدة، والاستغلال الأمثل لها لخدمة أهالي القليوبية والمحافظات المجاورة.

وأضاف رئيس هيئة التامين الصحي بالقليوبية، أنه سوف يتم العمل لمدة 3 أشهر تشغيلا تجريبيا يومي الإثنين والثلاثاء ويوجد بكل يوم 4 أخصائيين و2 نواب من الأطباء مع وجود أخصائي مسؤول عن اليوم.