"العمل بالشهادة والدكتوراه الفخرية"، خطط المستشارة الألمانية المتوقعة في الفترة التالية لانتهاء عملها بالمستشارية، وهو الأمر الذي أشارت إليه أنجيلا ميركل خلال كلمتها بكلية الإدارة بجامعة ‭"‬إتش.إتش.إل لايبزيج"، السبت، إذ قالت‬ "سأتواصل مجددًا مع كل الجامعات التي منحتني الدكتوراه الفخرية، بعدما أترك المستشارية".

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل درست الفيزياء في لايبزيج، وحسب موقعها الإلكتروني الرسمي فإنها اختارت العلوم الطبيعية عن عمد، وبعد الانتهاء من دراستها، عملت أنجيلا ميركل في المعهد المركزي للكيمياء الفيزيائية في أكاديمية برلين للعلوم، حيث حصلت على درجة الدكتوراه في الفيزياء.

ألمانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.. دول حصلت فيها ميركل على الدكتوراه الفخرية

الدكتوراه الفخرية التي حصلت عليها ميركل من جامعة ‭"‬إتش.إتش.إل لايبزيج"، ليست الأولى من نوعها، فالسيدة صاحبة أطول فترة في المنصب بين مسؤولي الحكومات الحاليين في الاتحاد الأوروبي وأبرز زعيمة ضمن مجموعة الدول السبع، حصلت على الدكتوراه الفخرية قبل ذلك من جامعة هارفارد الأمريكية في نهاية شهر مايو الماضي، وحصلت على كثير من شهادات الدكتوراه الفخرية، بينها واحدة من الجامعة العبرية بالقدس وأخرى من جامعة إيهوا النسائية في سول، عاصمة كوريا الجنوبية، حسب موقع "دويتش فيلة" الألماني.

دراسة الفيزياء لم يكن اختيار عشوائيًا من قبل المستشارة الألمانية إذ قالت حسب موقعها الرسمي إنها اختارت دراسة الفيزياء لأن الحكومة الشيوعية في ألمانيا الشرقية في هذا الوقت، كانت تتدخل في كل شيء باستثناء "قوانين الطبيعة"، وحصلت على شهادة الدكتوراه عام 1978، وعملت خبيرة في الكيمياء بالمعهد المركزي للكيمياء الفيزيائية، التابع لكلية العلوم من 1978 إلى 1990.

يذكر أن ميركل أعلنت العام الماضي أن فترة ولايتها الحالية سوف تكون الأخيرة، بعد أن بدأت حياتها السياسية عام 1989 لتأثرها بالثورة السلمية التي أدت إلى سقوط جدار برلين، وانضمت إلى حزب "الصحوة الديمقراطية"، الذي اندمج فيما بعد مع حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي CDU"، وتقلت منصب المستشارة الألمانية منذ عام 2005 وأعيد انتخابها لثلاث فترات في المنصب.