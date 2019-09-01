رئيس "مكافحة الفساد" بالسعودية للموظفين: سنقضي على البيروقراطية

قال رئيس الهيئة السعودية لمكافحة الفساد الجديد مازن الكهموس، إن الرياض عازمة على استئصال الفساد بين الموظفين الحكوميين بعد حملة بدأت قبل عامين وشملت أمراء ووزراء ورجال أعمال.

وأضاف أنه تلقى توجيهات للتركيز على القضاء على البيرقراطية في البلاد، والمتابعة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أساس شهري.

وأوضح الكهموس: "بعد أن تخلصت البلاد بنسبة كبيرة من الرؤوس الكبيرة الفاسدة، أنقل تحذيرا شديد اللهجة من ولي العهد، حيث وجهني بأن المرحلة المقبلة ستكون لاستئصال الفساد وسط الموظفين الحكوميين المتوسطين والصغار الفاسدين منهم فقط"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

يذكر أن الديوان الملكي السعودي كان أعلن في يناير الماضي أنه بصدد إنهاء حملة مكافحة الفساد التي استمرت 15 شهرا بعد استدعاء 400 شخص واستعادة ما يربو على 106 مليارات دولار عبر تسويات مع عشرات منهم.