يتوجه وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لو مير، بعد غد الثلاثاء، إلى واشنطن للقاء وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، لمناقشة الضرائب على الشركات الرقمية العملاقة في أعقاب التوصل لاتفاق حول هذه المسألة خلال قمة مجموعة السبع.

وقال مصدر مقرب من وزير المالية الفرنسي، لوكالة "فرانس برس" الفرنسية، إن الوزير الفرنسي سيلتقي منوتشين "لمواصلة المباحثات حول الضرائب الرقمية" في العاصمة الأمريكية.

وبعد يومين من مباحثات مكثفة، أكدت فرنسا خلال قمة مجموعة السبع في "بياريتس" الأسبوع الماضي التوصل لاتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة حول الضرائب على الشركات العملاقة، من شأنه أن يسهم في إبعاد خطر ردّ الأمريكيين بفرض ضرائب على النبيذ الفرنسي، هدد بها الرئيس دونالد ترامب.

واعتبر لومير، أن ذلك التهديد قد بات "بعيداً"، لكن لم يتمّ "إزالته بشكل نهائي"، وهو أمر يعتمد على مباحثات مقبلة مع الطرف الأمريكي.

وبموجب التسوية التي توصلت إليها باريس وواشنطن، التزمت فرنسا بالتخلي عن الضريبة التي تسري هذا العام، ومجرد التوصل إلى اتفاق دولي حول الضرائب برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

واعتمدت ضريبة "جافا" (اختصاراً لأسماء شركات جوجل وأمازون وفيسبوك وأبل) بشكل نهائي في 11 يوليو، ونصت على فرض ضرائب على شركات التكنولوجية العملاقة على أساس العائدات التي تحققها وليس على أساس أرباحها التي غالباً ما تنقل إلى دول ذات مستوى ضرائب منخفض، وأثار الاتفاق المبدئي الذي أعلن عنه في بياريتس غضب قطاع التكنولوجيا الأمريكي.