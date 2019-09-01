أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لمساندة العراق بدوره المحوري في تخفيف حدة التوتر بالمنطقة، مشيرا خلال لقائه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، إلى أهمية دور الأمم المتحدة وجهودها في دعم العملية الديمقراطية بالبلاد، مؤكدًا ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لمساندة العراق وترسيخ الأمن والسلم الدوليين، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية.

وأوضح صالح، أن العراقيين يتطلعون إلى مرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار والازدهار، فيما جددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، دعم المنظمة للعراق في المجالات المختلفة والاستمرار بتقديم المشورة والمساعدة، وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم.