بعد انضمام مروة عبد المنعم لـ"النهار".. فنانون على مقعد المذيع

تعاقد شبكة تليفزيون "النهار" مع الفنانة مروة عبد المنعم، بشأن تقديم برنامج الأطفال "بنات وولاد"، خلال الفترة المُقبلة، إذ طرحت البرومو الدعائي الأول، قبل ساعات.

مروة عبد المنعم، ليست الفنانة الأولى التي تخوض تجربة تقديم البرامج التليفزيونية والجلوس على مقعد المُذيع، بينما سبقها عدد من الفنانين، منهم إدوارد وأمير كرارة.

وترصد "الوطن" أبرز الفنانين الذين خاضوا تجربة تقديم البرامج، على مدار السنوات الماضية، وهم كالتالي:

- لطيفة

خاضت الفنانة لطيفة، تجربة تقديم البرامج التليفزيونية مؤخرًا، من خلال برنامج "حكايات لطيفة" عبر قناة "dmc"، حيث كانت تستضيف مجموعة من الفنانين في مصر والوطن العربي، في سهرة غنائية مع الجمهور بشكلٍ أسبوعي.

- إدوارد

خاض الفنان إدوارد تجربة تقديم البرامج، من خلال برنامج "القاهرة اليوم" الذي يُعرض عبر قناة "اليوم"، حيث يُقدم حلقتين فقط من كل أسبوع، وذلك بجانب برنامج الإذاعي "فين دي"، عبر محطة "ميجا FM".

- شيرين عبد الوهاب:

قدمت شيرين برنامجًا فنيًا، عبر قناة "dmc"، يحمل اسم "شيري استديو"، يقوم البرنامج باستضافة ثلاثة نجوم في كل حلقة، على أن يكون منهم مطرب أو مطربة، يقوم بغناء عدد من الأغاني طوال فترة الحلقة، كما تقوم شيرين بالغناء أيضًا، حيث تؤدي في البداية أغنية قديمة، ثم تقوم بتقديم الضيوف وبدء الحديث معهم في مشاريعهم الفنية الجديدة.

- أنوشكا

قدمت الفنانة أنوشكا، لأول مرة في مشوارها الفني، على قناة "dmc" برنامجًا فنيًا، حمل اسم "صالون أنوشكا"، حيث كانت تعتمد فيه على استضافة عدد من المطربين لمناقشتهم في الأمور الفنية وذكرياتهم وأبرز المواقف المؤثرة التي شكلت حياتهم.

- بيومي فؤاد

خاض "بيومي" تجربة تقديم البرامج، لأول مرة، عبر قناة "dmc"، حيث كان يُقدم برنامجًا فنيًا ساخرًا، يحمل اسم "بيومي أفندي"، وقد حقق نجاحًا كبيرًا من خلاله، وعُرض منه مواسمين.

- غادة عادل

قدمت "غادة" برنامجًا فنيًا، يحمل اسم "تعاشب شاي"، على قناة "dmc"، وكان عبارة عن برنامج اجتماعي ترفيهي، يضم مجموعة من الفقرات المتنوعة، بين الأطفال والقصص الإنسانية فضلًا عن نجوم الفن والشخصيات العامة.

- هشام عباس

خاض الفنان هشام عباس، تجربة تقديم البرامج أكثر من مرة، حيث يُقدم حاليًا، برنامجًا بعنوان "شريط كوكتيل"، عبر قناة "الحياة".

- شريف منير

يتعاون الفنان شريف منير مع ابنته أسما، في تقديم برنامج يحمل اسم "أنا وبنتي"، الذي يُعرض عبر قناة "ON E"، حيث يعتمدان على استضافة مجموعة من الفنانين، لمحاورتهم عن حياتهم الفنية والشخصية.

- أمير كرارة

خاض "كرارة" تجربة تقديم البرامج، حيث يُقدم حاليًا برنامج "سهرانين" عبر قناة "ON E"، وتقوم فكرة البرنامج على محاورة الفنانين، عن محطاتهم الفنية المختلفة.