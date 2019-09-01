كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية لـ"الوطن"، أنه مع بداية سبتمبر الجاري سيتم إلغاء الدولار الجمركي، وسيتم التعامل بالسعر الحر للدولار على جميع السلع الاستفزازية والأساسية.

كانت وزارة المالية، أعلنت استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا اعتبارًا من أول أغسطس 2019، حتى 31 أغسطس 2019، لكل واردات الأصناف المستوردة عدا السلع الموضحة بالقوائم السابق الموافقة عليها، والقوائم المضافة إليها بتاريخ 27 يوليو 2019، التي ستخضع لسعر الدولار الجمركي المعادل لسعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي يوم 31 يوليو 2019، الذي يبلغ 16.6212 جنيه بينما لم تعلن عن أسعار الدولار الجمركي لشهر سبتمبر الجاري.