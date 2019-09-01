رحبت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة بقرار وزارة المالية إلغاء التعامل بالدولار الجمركي وخضوع كافة السلع للسعر الحر.

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق بالغرف التجارية لـ"الوطن" إن الدولار الجمركي معمول به منذ إعلان قرار التعويم في نوفمبر 2016، وإن هذا السعر كان يطبق على السلع الاستراتيجية والسلع الوسيطة والمواد الخام، أما السلع الاستفزازية فكان يطبق عليها الدولار البنكي وخاصة الخاضعة للقرار 43 والمتضمن 29 مجموعة سلعية.

وأشار إلى أن إلغاء الدولار الجمركي مؤخرا على كافة السلع لن يؤثر على الأسعار في الأسواق، لافتا إلى أن التعامل بالدولار البنكي للسلع الاستراتيجية والاستفزازية سيجعل هناك سهولة، ونفى أن يكون هناك ارتباك من جانب المتعاملين في الجمارك عند تصنيف السلع الاستراتيجة من عدمه، وتابع أنه يجعل هناك سهولة ويسر وانسيابية في السلع، بحيث سيتعامل المستورد تلقائيا مع الدولار البنكي بشكل يومي.