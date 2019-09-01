معيط لـ"الوطن":لجان خاصة لوضع اللمسات النهائية على قانون "ضريبة الدخل"

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن لجاناً متخصصة من الوزارة تعكف حالياً على وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، كاشفاً أن هناك إدخالات جديدة على القانون، بما يسمح بالتطبيق الضريبى على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

وتابع لـ"الوطن" قائلاً: " التغيرات الاقتصادية العالمية والتحول الرقمي بات واقعاً ونسعى لإعداد تشريعات لضمان استمرار النمو والاتساق مع المعايير الدولية"، لافتاً إلى أنها خطوة أيضاً في خطة دمج الاقتصاد الرقمي والموازي في الاقتصاد الرسمي، بما لا يتعارض مع تشجيع رواد الأعمال لضمان التنافسية العادلة بالسوق، وهو ما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد القومي ككل.