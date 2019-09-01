سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارا سعريا في أغلب البنوك، بنهاية تعاملات اليوم، عقب العودة من إجازة السنة الهجرية.

واستقر في 13 بنك وهي: "القاهرة، الاسكندرية، مصر، كريدى اجريكول، العربي الأفريقى الدولي، الأهلي المصري، الأهلي اليوناني، بلوم، المصرف المتحد، الكويت الوطني، التجاري الدولي، المصرف العربي الدولي وقطر الوطني" عند 16.50 للشراء مقابل 16.60 جنيه للبيع.

واستمر مصرف أبو ظبي الإسلامي، ضمن قائمة البنوك الأعلى سعرًا لشراء الدولار رغم تراجع الدولار بقيمة قرشين، ليباع بـ16.61 جنيه فيما سجل سعر الشراء 16.52 جنيه.وجاء بنك "الأهلي المتحد" في قائمة البنوك الأقل سعر لبيع وشراء الدولار ليباع بـ16.59 مقابل 16.49 جنيه للشراء.