أعلن رئيس الوزراء الإيطالي المكلف جوزيبي كونتي، اليوم، أنه ينوي تقديم تشكيلة ائتلافه الحكومي الجديد الأربعاء المقبل على أبعد تقدير، في مسعى لحل الأزمة السياسية في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وقال: "مع بداية الأسبوع المقبل ليس الإثنين، بل الثلاثاء أو الأربعاء على أبعد تقدير نحتاج إلى الانتهاء من المفاوضات بين حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات والحزب الديموقراطي (يسار الوسط)".

وسيقدم كونتي، تشكيلة حكومته وبرنامجها للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا. ومن المتوقع عندها أن يؤدي كونتي وحكومته اليمين الخميس، قبل تصويت في البرلمان الجمعة.

وأبلغ كونتي صحيفة "فاتو كوتديانو" الإيطالية اليومية، أن هناك "بيئة عمل جيدة" بين الحزب الديموقراطي وحركة خمس نجوم رغم الخلافات الكبيرة الأخيرة بين الحزبين.

وتعيش إيطاليا منذ 3 أسابيع أزمة سياسية عميقة بعدما تسبب ماتيو سالفيني، وزير الداخلية السابق، في الثامن من أغسطس الماضي، بانهيار الائتلاف الذي شكله مع حركة خمس نجوم، واضطرار كونتي إلى الاستقالة في 20 من الشهر الماضي، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن زعيم حركة "5 نجوم" لويجي دي مايو هدد بعدم المضي في الاتفاق إذا لم يمنح منصب نائب رئيس الوزراء، لكنّ كونتي أكّد الأحد أنّ تركيزه ينصب على السياسات لا المناصب.