التقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الأحد للتنسيق حول مشاركة الوزارة في ملتقى الأديان العالمي "هيا نصلي معا" المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل بمدينة سانت كاترين.

وأعربت "مكرم" عن خالص شكرها لمحافظ جنوب سيناء لحرصه الشديد على تنظيم الملتقى كل عام لما يحمله من أهمية كبيرة لمصر وللعالم، والذي تبعث مصر من خلاله رسالة طمأنينة إلى العالم أجمع، والتأكيد على السلام والإخاء بين شعوب العالم المختلفة، والتفاف جميع الأديان حول مبادئ الإنسانية والتسامح والعيش المشترك.

وقالت الوزيرة إن الوزارة تسعى للمشاركة في الحدث الهام عن طريق حضور 100 شاب مصري من الجيلين الثاني والثالث لأبناء المصريين بالخارج في نمط جديد من أنماط الربط والدمج التي تسعى الوزارة لإيجادها بين أبناء مصر بالخارج ووطنهم الأم.

وأضافت أنه المشاركة جاءت انطلاقا من الرغبة في مساهمتهم في نشر صورة مصر الصحيحة بالخارج إذ أنه من المؤكد أن وضع الأمن والسلام بمصر حاليا في أفضل حالاته على عكس ما يروج له البعض.

وأوضحت أن من بين أدوار الوزارة هي التوعية المستمرة بضرورة نشر وترويج الأفكار البناءة والداعية للسلم والتعايش المشترك بين أبنائنا بالخارج وعلى رأسها نشر السلام في العالم أجمع رغم التنوع الديني والعقائدي بين الناس، ليمثل ذلك تحصينا لهم ضد الأفكار المتطرفة التي تروج لها الجماعات الإرهابية في المجتمعات الأوروبية.

من جانبه قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن المحافظة في صدد الاستعداد لإطلاق النسخة الخامسة من ملتقى الأديان العالمي "هيا نصلي معا"، والتي تسعى من خلالها إلى مشاركة أوسع من مختلف رجال الدين وممثلين عن الطوائف المختلفة حول العالم كي نتمكن من إيصال رسالتنا للشعوب.

وأضاف فودة أن مشاركة وزارة الهجرة ممثلة في حضور 100 شاب مصري من أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج تمثل منحى جديد في خارطة حضور الملتقى، والذي يشمل المشاركة الشبابية بمختلف أنواعها، ما يؤكد ضرورة التأكيد على أننا كمصريين قادرون على التعايش والاندماج واستيعاب الجميع.