قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، خلال جلستها المنعقدة اليوم، بالمؤبد غيابيا لسائق "ميكروباص" لقيامه بخطف أنثى ومعاشرتها جنسيا تحت تهديد السلاح بمنطقة نبق بشرم الشيخ، في القضية رقم 215لسنة 2010 كلي جنوب سيناء.

صدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدى خميس ومحمد وفيق، بحضور محمد عبدالله وكيل النيابة وسكرتارية عبدالرحمن عبدالعزيز.

تعود وقائع القضية إلي 15مايو عام 21010 بمدينة شرم الشيخ، عندما استقلت إحدى السائحات تدعى "هيلارى واكر" إنجليزيه الجنسية وتحمل جواز سفر 042585986، وتقيم بأحد فنادق منطقة نبق سيارة، "ميكروباصا" تعمل في مجال السياحة من أمام الفندق لشراء بعض متطلباتها، وقام سائق السيارة بإشهار سلاح أبيض في وجه السائحة خلال السير وقام باغتصابها تحت تهديد السلاح.

وقامت السائحة بتحرير محضر بقسم ثاني شرم الشيخ، وأكدت في أقوالها أنها جلست بجوار سائق أثناء استقلالها سيارة "ميكروباص" بيضاء اللون سياحة من أمام الفندق، وأثناء السير طلب السائق منها ممارسة الرذيلة معها، فصرخت فى وجه وطلبت منه العودة للفندق، لكنه توجه بالسيارة إلى منطقة مظلمة، وأشهر سلاح أبيض فى وجهها وقام بطرحها على كرسي السيارة وخلع ملابسها عنها عنوة، وقام باغتصابها تحت التهديد وتركها وفر مسرعا من المكان.

بالاستعلام من إدارة الفندق وتفريغ الكاميرات تبين أن السائق يدعى "علي أ. م. ع." مقيم بمركز الزقازيق محافظة الشرقية مواليد 84، ويعمل سائق ميكروباص "سياحة" بشرم الشيخ.

وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 3542 قسم ثان شرم الشيخ.