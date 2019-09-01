أعلنت شرطة منطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة، اليوم، إلقاء القبض على 63 شخصا خلال أعمال شغب شهدتها المنطقة أمس السبت، وقالت القائمة بأعمال كبير مدراء الشرطة بالمنطقة "تسوي سوك- يي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم، "إن الشرطة ألقت القبض على 54 رجلا و9 نساء، تتراوح أعمارهم بين 13 و36 عاما، لارتكابهم جرائم من بينها الضرر الجنائي وحيازة متفجرات وأسلحة هجومية والتجمهر بشكل غير قانوني".

وأضافت "يي"، أنه خلال عمليات التوقيف ضبطت الشرطة أدلة، من بينها قنابل حارقة وأقنعة غاز وبنادق ليزر وكرات حديد ودروع وخوذات ومظلات، مشيرة إلى أن المشتبه بهم شكلوا تهديدا خطيرا للأمن العام والنظام الاجتماعي، ويمكن توقيف المزيد من المشتبه بهم خلال الأيام القادمة.

وكانت شرطة "هونج كونج"، قد رفضت طلبا لتنظيم مسيرة عامة أمس لضمان سلامة السكان والنظام العام بعد تحول أحداث عديدة مماثلة إلى حوادث عنف شديدة منذ مطلع يونيو الماضي، غير أن المتظاهرين تحدوا الحظر الذي فرضته الشرطة باحتلال طرق وسط المدينة أمس، فيما حطم بعض المتظاهرين إشارات المرور أثناء مسيرتهم وفككوا الأسوار على جانب الطريق لوضع متاريس للتصدي للشرطة.. كما حاول متظاهرون يرتدون ملابس سوداء وأقنعة وخوذات اقتحام مباني مقر حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة والمجلس التشريعي، وألقوا قنابل حارقة على المباني قبل أن يشعلوا حريقا في شارع رئيسي بالقرب من مقر شرطة هونج كونج.