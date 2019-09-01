كشف المنتج محمد السبكي، عن بوستر دعائي غامض لفيلم جديد يعمل على التحضير له ويحمل اسم "ترند – حرب القلقاس"، إلا أنه يتكتم على أي تفاصيل خاصة بالعمل سواء مؤلفه أو مخرجه أو حتى النجم الذى يقوم ببطولة الفيلم على أن يقوم بإعلان كافة التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

ويخطط السبكي، بحسب بيان صحفي له، بمشاركته ابنتيه رنا وندا السبكي، لتقديم عمل إنتاجي ضخم، على غرار ما قام به فى السنوات الأخيرة بالجمع بين أكثر من نجم لبطولة الفيلم ويجرى بالفعل الاتفاق معهم، وذلك كما فعل فى أفلامه الأخيرة "هروب اضطراري" للنجم أحمد السقا، و"حرب كرموز" للنجم أمير كرارة.