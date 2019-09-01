أصدر جيش الاحتلال، اليوم، بيانا لخص فيه حصيلة المواجهات بينه وبين قوات حزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، والتي لم تتجاوز الساعتين.

وقال جيش الاحتلال في بيانه: "لقد رد الجيش على العملية التي نفذها حزب الله باستهداف الخلية التي أطلقت الصواريخ المضادة للدروع، بالإضافة لإطلاق نحو 100 قذيفة مدفعية باتجاه مصادر النيران في جنوب لبنان".

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن مقتل وجرح عسكريين إسرائيليين إثر استهداف آليتهم، وهو ما نفاه الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

واندلعت المواجهات من الساعة 16:19 إلى 18:19 تقريبا بالتوقيت المحلي، وشهدت ردا إسرائيليا بقصف مكثف على قرى حدودية لبنانية.

وفي أول ظهور له بعد توقف المواجهات، قال نتانياهو: "منذ حوالي ساعة، أجريت مشاورات مع رئيس هيئة الأركان وضباط الجيش. تعرضنا للهجوم بعدة صواريخ مضادة للدروع، وقمنا بالرد بإطلاق 100 قذيفة وبنيران من الجو وبوسائل مختلفة. ليس لدينا أي إصابات، ولا حتى خدش".

وأضاف نتانياهو خلال مؤتمر صحفي "سنقرر الخطوات المستقبلية بشأن الوضع على الحدود اللبنانية بناء على تطورات الموقف".

من جانبه، قال الناطق باسم جيش الاحتلال أفخاي أدرعي، إن حزب الله تمكن من تنفيذ العملية التي خطط لها، لكنه فشل في تحقيق الغاية التي كان يخطط لها.

وأوضح أن العملية التي نفذها حزب الله تمثلت في إطلاق 2-3 صواريخ مضادة للدروع باتجاه جيب عسكري وموقع أفيفيم دون وقوع إصابات.

وأجرى رئيس الأركان جلسة لتقييم الوضع بمشاركة كبار قادة جيش الدفاع وأوعز بمواصلة الحفاظ على حالة جاهزية وتحسينها نظرا للأحداث، مؤكدا "نحن مستعدون لكل الاحتمالات".