شنت مديرية التموين في محافظة قنا عدة حملات خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين ومديريتىّ الصحة والطب البيطري نجحت خلالها في ضبط 245 طن دقيق ومواد غذائية وسلع متنوعة ومواد بترولية وعدد 25 ألف قطعة حلوى وبسكويت و2868 عبوة أدوية وأجهزة ومستلزمات طبية.

وبحسب البيان الصحفي ضبطت 5106 لتر مواد بترولية بواقع 3230 لتر سولار و1876 لتر بنزين 80، إضافة إلى ضبط 25 ألف و337 قطعة حلوى وبسكويت ومياه غازية، وضبط 790 عبوة أدوية مجدولة وغير مصرح ببيعها، و 2078 أجهزة ومستلزمات طبية بدون فواتير ومجهولة المصدر.

وأكد الهجان على استمرار حملات التفتيش والمراقبة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بكافة مدن وقرى المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة جرائم الغش التجاري، والحفاظ على حقوق المستهلك.