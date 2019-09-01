تمكنت مباحث التموين بالغربية من ضبط 4 أطنان و200 كيلو جرام أعلاف حيوانية، و2 طن منظفات صناعية، و500 كيلو جرام حلوى، و458 كيلو جرام لحوم، و4 آلاف و200 قرص وعبوة مبيد حشري في حملة تموينية بالمحافظة.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين، يفيد بشن حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط 4 أطنان و200 كيلو جرام أعلاف حيوانية، و2 طن منظفات صناعية، و500 كيلو جرام حلوي، و458 كيلو جرام لحوم، و4 آلاف و200 قرص وعبوة مبيد حشري.

كما تم ضبط 39 قضية عدم حمل شهادة صحية للعاملين في إنتاج المواد الغذائية، و9 قضايا عدم إعلان عن الأسعار، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.