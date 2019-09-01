أصيب 8 أشخاص، مساء اليوم، إثر سقوط أسانسير من الطابق السادس في عمارة مكونه من 9 طوابق كان يقل 14 شخصا، في منطقة كزالوفي التابعة لمركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا يفيد بسقوط لأسانسير من أحد العقارات بدائرة مركز أخميم ووجود مصابين، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخراج 14 شخصا من بينهم 8 مصابين يجري إسعافهم في مستشفى الجامعة.

وبحسب تحريات مباحث مركز شرطة أخميم تبين من التحريات سقوط أسانسير بعقار، ملك ناجح كمال دميان مكون من 9 طوابق، كان يقل 14 شخصا، ونظرًا للحمولة الزائدة، وفي الطابق السادس قطع سير الأسانسير وانزلق حتى الدور الأرضي، أسفر عن إصابة 8 أشخاص بسحجات وكدمات وجروح وكسور متفرقة بالجسم.

حرر محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.