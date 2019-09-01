سعد الزنط يوضح أهمية زيارة السيسي للكويت فيما يخص "الملف القطري"

أشاد الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة إلى الكويت، وقال إن القمة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كانت هامة للغاية في ضوء التحديات التي يواجهها الأمن العربي خاصة في ظل قلة التجمعات العربية على المستوى الثنائي.

وأوضح الزنط، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، الذي يُعرض على شاشة "الحياة"، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن زيارة الرئيس السيسي لدولة الكويت ربما أتت لمناقشة الملف القطري لأن الكويت مهتمة بالوساطة بين قطر والدول المقاطعة، متوقعًا انتهاء الملف القطري وأن تستعيد قطر عروبيتها وعقلها مرة أخرى وتعود للصف العربي.

وتوقع مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، أن يكون هناك تحريك للملف القطري، معتبرًا أن قطر أساءت تقدير الموقف باعتمادها على أمريكا أو تركيا، كما أن أمير الكويت يقوم بدور كبير في الملف، موضحًا أن سبب زيارة السيسي للكويت لإعادة تقييم للعلاقات العربية، وخلال الزيارة تم عقد عدة اتفاقيات بين مصر والكويت، ومن أهم الملفات التي جرى التحدث فيها الملف القطري.

وأوضح أن مجلس التعاون الخليجي تعرض أيضًا لمشكلة شرود قطر، فضلا عن تحفظات الدول العربية على سلوك الدوحة، مضيفًا أن الرئيس السيسي يدرك مدى أهمية تقوية العلاقات العربية، كما أن جامعة الدول العربية كانت تعمل بالتنسيق مع الدول العربية المشاركة على حماية الأمن القومي العربي ولكن الفترة الحالية أصبح الأمن القومي العربي في خطر.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه وعي بأهمية تمكين القوى العربية من الريادة بالمنطقة، كما أن الكويت تساهم في حل مشكلة قطر مع الدول العربية، واستعادة العقل القطري مرة أخرى، والرجوع إلى الصف العربي، والبعد عن الاتجاهات التي تتخذها ضد مصر والدول العربية وتمويل الجماعات الإرهابية وبث سمومها عن طريق القنوات الإرهابية ضد الدولة.

وتابع: "قطر عملت على دعم الجماعات الإرهابية في مصر وحاولت كثيرًا الإضرار بالأمن القومي المصري، وتتدخل في ليبيا بهدف التأثير السلبي على أمن مصر".