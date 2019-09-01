زيادة أعداد طالبات مدارس التمريض بالدقهلية.. وتخفيض الحد الأدنى

وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم على زيادة أعداد الطالبات بمدارس التمريض على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ أن قراره جاء استجابة لمطالب المواطنين، وحرصا على صالح الطالبات، موضحا أنه جرى زيادة أعداد طالبات المدارس حسب كثافة استيعاب الفصول بكل مركز ومدينة، وبما لا يؤثر على حسن سير العملية التعليمية.

من جانبه قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، إن بعد موافقة المحافظ على زيادة عدد طالبات مدارس التمريض أصبح الحد الأدنى للقبول 266 درجة بمركز أجا، و263.5 بمركز تمي الأمديد، و270 ببني عبيد ودكرنس، و253.5 بنبروه، و261 بطلخا، و269.5 ببلقاس، و257 بجمصة، و267.5 بمنية النصر، و240.5 بميت سلسيل، و267.5 بالجمالية، و260.5 بالمطرية، و268.5 بالمنزلة، و263 بميت محسن ودماص، و269.5 بمحلة دمنة والبرامون، و266.5 بالسنبلاوين وغزالة، و273.5 بشربين.