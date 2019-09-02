قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، إن أحد المهندسين من جامعي القمامة قدم خطة وعرضها على مسؤولي النقابة، وهي خطة من شأنها القضاء على القمامة المنتشرة في القاهرة.

وأضاف "المقدس" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، والمذاع على فضائية "ON E"، أن الخطة قد لاقت استحسان الجميع وهدفها الأساسي إنشاء قاعدة لبيانات السكان لتسهيل حصرهم والعمل من خلالهم، موضحا أن الخطة قد تم عرضها على المسؤولين بالمحافظة وأعجبتهم الفكرة.

وتابع: "هنعرف الوحدات السكنية بالمناطق والعامل مقدرته 300 شقة فى اليوم وهيكون رقمه مع السكان وتليفونات السكان وعناوينهم وأسمائهم مع عامل جمع القمامة"، مشيرا إلى أن الحي والمحافظة تتعاون مع النقابة من أجل إنجاح الخطة.