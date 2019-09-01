قالت الفنانة هند عاكف إنها انتهت من تصوير المشهد الأخير من فيلمها الجديد "الغندورة" ، وتنتظر عرضه بفارغ الصبر لمعرفة رأي الجمهور فيه، مضيفة في تصريح لوكالة أنباء "الشرق الأوسط"، أن الفيلم الروائي القصير يخترق الكثير من القضايا الاجتماعية الشائكة وبينها ويقدم رسائل هامة للمشاهدين، "حرصنا على تناول تلك القضايا بأسلوب يناسب العصر الحالي، رغم أنها تبدو ظاهريا سبق معالجتها، لكن ما يميز الفيلم الطرح الجريء والجديد".

وأشارت عاكف، إلى أن الفيلم على سبيل المثال يخترق أزمة تفضيل الذكور بشكل مختلف عبر إصرار الزوج على استمرار زوجته في الإنجاب بحثا عن الذكر، لكن الزوجة تتمسك بالرفض وتبلغه بأنه لا فارق بين البنت والولد والأهم حسن التربية.

وأضافت أن بطلة الفيلم تكتشف كارثة تجعلها تفقد وعيها وتكون محور تطور الأحداث لاحقا في الفيلم، مفضلة عدم الكشف عنها حتى لا تحرق المفاجأة.

وفي خط درامي آخر بالفيلم ، تقود "الغندورة" عصابة للنصب على الحالمين بدخول مجال الفن والتمثيل عن طريق شركة وهمية تعلن عن حاجتها لمواهب شابة، وتستغل حلم التمثيل الذي يراود الكثير من الشباب والفتيات لجمع المال منهم، من دون أن تكون جادة في الأمر.

الفيلم قصة وإخراج روماني زاخر معالجة درامية هند عاكف، سيناريو وحوار مروان عبدالعزيز، ويشارك في بطولته أحمد فرحات، حسن الجيار، مجدي عادل، وليد سماحه، ماندو الشاعر، ميرا المصري، إيمي الشاعر، عنان عاكف، ماجد ذكي، أحمد يوسف، ومدير التصوير عمرو علي.