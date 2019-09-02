لا يزال الصراع قائما بين حزب الله وإسرائيل في الجنوب اللبناني، فبعد حرب لبنان الثانية عام 2006، طور كل منهما ترسانته الحربية، تحسبا لهجوم أحدهما على الآخر في سلسلة تصعيدات محتملة كانت آخرها أمس.

وتحتوي الترسانة العسكرية لحزب الله، على وسائل قتالية من الصناعات الإيرانية، منها منظومة الصواريخ بعيدة المدى من طراز "فجر 3" بمدى 43 كم، و"فجر 5" بمدى 75 كم.

ويستخدم حزب الله صواريخ "كاتيوشا"، هي روسية الصنع، ويمتلك حزب الله حوالي 13 ألف صاروخ منها أو أكثر معظمها ضمن مدى (12- 25) كلم.

كما يستخدم حزب الله صواريخ "رعد"، صاروخ إيراني الصنع تم إنتاجه في عام 2004 بعد إخضاعه لعدد من التجارب وفق تصريح سابق لوزير الدفاع الإيراني علي شامخاني حينها، وهو صاروخ يعمل على الوقود السائل، وتبلغ نسبة دقته في إصابة الأهداف 75%، ذو مهمة تدميرية ويستطيع حمل رأس متفجر بوزن 100 كجم.

أما الترسانة العسكرية الإسرائيلية فتضم قواتها الجوية 652 طائرة حربية بينها 243 طائرة هجومية، إضافة إلى 143 مروحية بينها 48 مروحية هجومية.

ويمتلك الجيش الإسرائيلي 2620 دبابة، وأكثر من 10 آلاف مدرعة، إضافة إلى 650 مدفع ذاتي الحركة و300 مدفع ميداني.

ويوجد في الجيش الإسرائيلي 48 منصة إطلاق صواريخ متعددة.

ويمتلك الأسطول الإسرائيلي 65 قطعة بحرية بينها 6 غواصات، و3 كورفيت، و32 سفينة دورية.