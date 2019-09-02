المصاعد في مصر "كابوس لا ينتهي": حوادث مستمرة.. والأطفال في قوائم الضحايا

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مصر تحصد لقب دورة الألعاب الأفريقية بـ273 ميدالية

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شاب عارٍ متهم بالقتل يتسبب في حالة طوارئ بشوارع مدينة أمريكية

"الخط الأزرق".. نقاط الهدنة عجزت عن منع التصعيد بين حزب الله وإسرائيل

"الخط الأزرق".. نقاط الهدنة عجزت عن منع التصعيد بين حزب الله وإسرائيل

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالبحيرة

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالبحيرة

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