المصاعد في مصر "كابوس لا ينتهي": حوادث مستمرة.. والأطفال في قوائم الضحايا

يستقل عدد من المواطنين المصعد "الأسانسير" آملين في الوصول إلى الطابق المنشود في منزلهم أو عملهم بسهولة ويسر يوفر عليهم عناء صعود السلم، فإذا بهم يجدون معاناة وكارثة أخرى تتمثل في سقوط مفاجئ للمصعد لسبب ما، كأن يكون إهمال في الصيانة مثلا، وتحدث الإصابات.

بالأمس، أصيب 8 أشخاص إثر سقوط أسانسير من الطابق السادس في عمارة مكونة من 9 طوابق كان يقل 14 شخصا، في منطقة كزالوفي التابعة لمركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج.

ولم تكن هذه هي الواقعة الأولى، ففي مارس الماضي فوجئ العاملون والمرضى بمعهد جنوب مصر للأورام، بسقوط المصعد من الطابق الخامس بالمعهد دون خسائر بشرية.

وأكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اتخاذ كل الإجراءات القانونية العاجلة؛ لفحص المصعد وتحديد أسباب العطل الذي أدى إلى سقوطه، ولم يسفر عن وقوع أي خسائر أو إصابات.

وفي أواخر يناير الماضي، أصيب 5 أشخاص، إثر سقوط مصعد بأحد العقارات بشارع الصادق الأمين بمنطقة الفلكي شرق الإسكندرية.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى شرق المدينة، لتلقي العلاج وإسعافهم حيث تبين إصابتهم بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

وفي ديسمبر 2018، سقط مصعد من الطابق السابع بعقار سكني بمنطقة العجوزة، وجاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن الأسانسير كان يقل 6 أشخاص بينهم اثنان مصريان و4 يحملون جنسية عربية، وأسفر الحادث عن إصابتهم جميعًا ولم يسفر عن أي خسائر في الأرواح.

وفي نوفمبر 2018، أصيب 6 أشخاص في حادث سقوط مصعد من الطابق الثالث بعمارة سكنية بالزقازيق.

وتلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية في ذلك الوقت، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بسقوط مصعد من الطابق الثالث بعمارة سكنية بمنطقة الحناوي بمدينة الزقازيق.

انتقت قوة من الشرطة، وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، وتبين أن زيادة عدد الأفراد الذين استقلوا المصعد عن الحمولة المخصصة له.

وفي أكتوبر 2018، أصيب 4 عمال في سقوط مصعد بمصنع مواد غذائية في العاشر من رمضان.

وفي سبتمبر 2018، أصيبت ربة منزل عمرها 38 عاما، وطفلتها البالغة 10 أعوام، إثر سقوط مصعد عقار بمحافظة الإسكندرية، بسبب انقطاع "الواير" الخاص بالمصعد، وتُعد هذه الواقعة هي الثالثة من نوعها التي تشهدها المدينة بشأن حوادث سقوط المصاعد.

وفي أغسطس 2018، أصيب 18 شخصا إثر سقوط مصعد من الطابق السادس بعقار مكون من 18 طابقا بمنطقة ميامي شرق الإسكندرية، ومن بين المصابين 12 طفلا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شرق المدينة.