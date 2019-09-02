شنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، اليوم، حملة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمدينة رأس غارب، برئاسة الدكتورة نصرة سعد، مدير الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، تحت إشراف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وجه الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فريق من مكافحة الأمراض المتوطنة ومكافحة ناقلات الأمراض بمدن، رأس غارب، الغردقة، القصير ومرسى علم، بناء على توجيهات اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريح صحفي، مساء الأحد، عمل مسح للخزانات الأرضية في تلك المدن، مشيرا إلى توالي الحملات تباعا حفاظا على الصحة العامة.