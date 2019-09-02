450 ألف مواطن يسجلون بمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد

قال الدكتور أيمن رخا، المنسق الميداني لمشروع التأمين الصحي الجديد ببورسعيد، إنه تم تسجيل 450 ألف مواطن من إجمالي 950 ألف مستهدف من المشروع بالمحافظة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن حملات التوعية تجوب بورسعيد، لشرح نظام التأمين الصحي الجديد للمواطنين ويتوجه المواطنون للمراكز والوحدات الصحية للتسجيل، مشيرًا إلى أن المواطن وأسرته يستغرقون 5 دقائق فقط في التسجيل.

وأوضح رخا أنه بمجرد تسجيل المواطن ينتفع تلقائيا بخدمات التأمين الصحي الجديد والخدمات الطبية المجانية، مشيرا إلى أن الأسبوع الماضي تم إجراء 3 عمليات قسطرة قلب للأطفال لأول مرة بالمحافظة وبشكل مجاني كامل، لافتا إلى أن تكلفة العملية الواحدة كانت 50 ألف جنيه.

وأكد رخا أن المستشفيات الحكومية في منظومة التأمين الصحي الجديد كلها معتمدة بمعايير اعتماد دولية، مشيرا إلى أن الأجهزة الموجودة هي الأحدث في مصر، مشددا على أن الحكومة المصرية لم تبخل على المستشفيات في بورسعيد وأن المواطن في بورسعيد لن يضطر للخروج من المحافظة لتلقي أي خدمة طبية أو علاجية.