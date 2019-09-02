كشف محمد رشاد قرني، نائب رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، أسباب انخفاض أسعار الدواجن في الفترة الحالية.

وقال قرني، خلال مداخلة هاتفية عبر الإنترنت مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن انخفاض الأسعار جاء كنتيجة لجهود الدولة في توفير البروتين الحيواني بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن مصر من البلاد الرائدة في إنتاج الدواجن على مستوى العالم، نظرا للخبرات الموجودة لدى المصريين والتي تؤهلهم لأن يكونوا على رأس إنتاج الدواجن في العالم.

وناشد قرني الدولة لزراعة الذرة الصفراء في مصر لتوفير الأعلاف محليا بدلا من استيراده، "لو زرعنا 3000 فدان ذرة صفراء سعر الدواجن هيوصل 12 جنيها"، مطالبا الحكومة بتدشين بمبادرة لزراعة الذرة الصفراء في مصر بشكل جدي.

وطالب قرني بإلغاء التداول الحي للدواجن لتقليل الهالك وتوصيل المنتج السليم بشكل كامل بنسبة 100%، بالإضافة إلى تقليل التكاليف الوسيطة.