توزيع الأدوات المدرسية على طلبة القرى الأكثر احتياجا بجنوب سيناء

نظمت حملة "متجمعين في الخير" بمدينة شرم الشيخ، احتفالية كبرى، لتوزيع المستلزمات والأدوات المدرسية على طلاب المدارس بالقرى والوديان الأكثر احتياجا بمدن خليج العقبة في جنوب سيناء.

وقال أحمد الشيخ، منسق الحملة، إنه جرى توزيع مئات الحقائب المدرسية والملابس والأحذية والهدايا وفرش ومعجون الأسنان على طلاب المدارس بقاعة اجتماعات مجلس مدينة سانت كاترين.

وأضاف أن الحملة زارت جميع مناطق ووديان سانت كاترين، لتوزيع الأدوات المدرسية على الطلاب، الذين لم يستطيعوا الحضور إلى المدينة لبعد المسافة، كما وزعت الإسعافات الأولية على جميع مدارس سانت كاترين، لتوفير الرعاية الطبية لطلاب المدارس بالوديان.