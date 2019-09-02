تجديد حبس سائق وعاطلين سرقوا 300 ألف جنيه من شركة في أوسيم

جدد قاضي المعارضات في محكمة شمال الجيزة، حبس سائق وعاطلين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة 300 ألف جنيه من خزينة شركة أجنبية مسؤولة عن تطوير محطة كهرباء أوسيم، بعد أن نسبت إليهم التحريات والتحقيقات تهمة السرقة.

وجاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أنّ بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من العاملين بالشركة يفيد بتعرض الخزينة للكسر والسرقة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، وأجرت القوات معاينة لمكان الواقعة، ومناقشة العاملين بالشركة، وبدأت فحص كاميرات المراقبة، والمشتبه فيهم.

وتوصلت القوات تحت قيادة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم مجدي موسى رئيس مباحث أوسيم، إلى تحديد هوية المتهمين الذين تبيّن أنّهم يتزعمهم سائق بالشرك، وهو العقل المدبر للجريمة، واستعان بعاطلين صديقيه وخطط لهما كيفية تنفيذ الجريمة، وتم استئذان النيابة العامة، وألقى القبض على المتهمين، وإعادة المسروقات.