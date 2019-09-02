كلّف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمود علم الدين الأستاذ بقسم الصحافة بكلية الإعلام، بالإشراف على المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة.

كما كلّف الخشت، الدكتور محمد منصور هيبة الأستاذ بقسم الصحافة بكلية الإعلام، للعمل مستشارًا إعلاميًا للجامعة.

ووجّه رئيس جامعة القاهرة، الشكر لفتحي عباس المستشار الإعلامي السابق، مع استمراره في العمل بالجامعة كمستشار خاص لرئيس الجامعة، نظرا لخبرته الطويلة في خدمة الجامعة.

ويأتي القرار بهدف تطوير منظومة التعامل مع الصحفيين والإعلاميين لجامعة القاهرة، في ضوء اتساع أنشطة الجامعة وتعددها، والحاجة لمواكبة إعلامية تتابعها وتيسر وصول البيانات والمعلومات بسرعة ودقة إلى وسائل الإعلام، فضلا عن متابعة ما ينشر عبر تلك الوسائل وتحقيق المزيد من لتفاعل مع الرأي العام.

يذكر أنّ الدكتور محمود علم الدين أستاذ لأجيال من الأكاديميين والإعلاميين، عمل مستشارا لعدد من وزراء التعليم العالي في وقت سابق، وهو حاليًا عضو الهيئة الوطنية للصحافة.

والدكتور محمد منصور هيبة، إضافة إلى كونه عضو هيئة تدريس، عمل مديرًا لتحرير العديد من الصحف الاقليمية؛ ومستشارًا تحريريًا للعديد من الصحف التي تصدرها بعض الهيئات العلمية والمهنية في مصر، كما شغل منصب مساعد رئيس التحرير بجريدة الأهرام المسائي ومسؤولًا عن الديسك.