أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق صباح اليوم، أنّ عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 160 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.

وأكد رئيس قطاع التعليم في الوزارة انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، فضلا عن إمكانية تغيير الرغبات حتى الأربعاء الموافق 4 سبتمبر الحالي.

وانطلق تنسيق المرحلة الثالثة للقبول في الجامعات صباح السبت 24 أغسطس، ويستمر حتى السابعة من مساء الأربعاء 4 سبتمبر، وتقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2019 لتدوين رغباتهم في الفترة من اليوم السبت الموافق 31/8/2019 حتى الأربعاء الموافق 4/9/2019.

وتعلن نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة، ويفتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة.