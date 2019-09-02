أقيم عرض الفيلم اللبناني "جدار الصمت" إخرج أحمد غصين، ضمن فعاليات أسبوع النقاد في مهرجان فينيسيا السينمائي، وجاء ذلك بحضور مخرج الفيلم، وأبطاله منهم بطرس روحانا، عصام بو خالد، كرم غصين وسحر منقاره.

تدور أحداث الفيلم حول "مروان"، الذي يبلغ من العمر 30 عاما، يتوجه إلى الجنوب في 2006 عند شن الجيش الإسرائيلي الحرب على لبنان بحثاً عن والده، يجد نفسه محاصراً مع 4 من أبناء بلدته في منزل أحدهم، تستقر فرقة من الجيش الإسرائيلي في الطابق الأعلى ولكن سرعان ما تأخذ الأمور منحة غير متوقعة.

يعتبر فيلم "جدار الصوت" هوالتجربة الروائية الطويلة الأولى للمخرج أحمد غصين.