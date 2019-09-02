تقدم "الوطن" خدمة البث المباشر لمباراة بيراميدز وبتروجيت اليوم الإثنين 2-9-2019 الساعة الثامنة مساء، في نصف نهائي كأس مصر.

ويمكن مشاهدة مباراة بيراميدز وبتروجيت المقامة على ملعب "بتروسبورت"، عبر قناة أون سبورت.

واختارت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم لإدارة اللقاء الحكم محمود عاشور، يعاونه شريف عبدالله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكما رابعا، وكل من وائل فرحان وعبدالعزيز السيد حكما خامسا.

بث مباشر مباراة بيراميدز وبتروجيت

يواجه الفائز من الفريقين اليوم نادي الزمالك، بعدما نجح في التأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر، بفوزه على الاتحاد السكندري أمس بهدف سجله مصطفى محمد.