تعرض فضائية الحياة، أولى حلقات مسلسل "بحر"، في السابعة مساء اليوم، الذي يشارك في بطولته الفنان ماجد المصري، وينتمي إلى الدراما الصعيدية، والإعادة الأولى في الحادية عشر والنصف مساء والإعادة الثانية في الحادية عشر صباحا.

وتدور أحداث المسلسل في سياق قوي، حول شخصية صعيدى يعمل بمهنة بسيطة يتعرض للعديد من الضغوطات في الحياة من خلال الصراع مع أبطال العمل في إطار درامي تدور أحداثه في 60 حلقة.

"بحر" بطولة الفنان ماجد المصري، محمد دياب، ثراء جبيل، ميرنا نور الدين، كوكي، فوزية محمد، محمد علي رزق، عبد الرحمن أبو زهرة، محمود جمعة، سناء شافع، حنان سليمان، سلوى عثمان، أشرف زكي، نورهان عرفة.