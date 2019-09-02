أعلنت شركة مترو الأنفاق، تحصيل غرامات من المتسببين في تأخير حركة القطارات بالخطوط الثلاثة بالدقيقة، تراوحت قيمتها بين 300 و400 جنيه، حسبما كان المتسبب في التأخير فرد أو شركة، وذلك لتحقيق مزيد من الانضباط والردع تجاه تكرار تعطيل حركة المترو، وتوفير خدمة مميزة لجمهور الركاب.

وأضافت الشركة، في بيان اليوم، أن قطارات مترو الأنفاق تقل نحو 4 ملايين و300 ألف راكب يوميا، مشيرة إلى أن الشركة حددتت فئتين من المخالفات الأولى تقع بسبب الركاب، وبلغت غرامتها 300 جنيه عن كل دقيقة تأخير، والنوع الثاني مخالفة تقع بسبب إحدى الشركات، وتبلغ غرامتها 400 جنيه عن كل دقيقة تأخير للقطار، بالإضافة إلى تحمل الشركة كامل قيمة الأضرار الناتجة عن تأخير القطارات، لافتا أن جميع القطارات تخضع لصيانات دورية بالورش، قبل انطلاق الرحلات حفاظا على أرواح المواطنين وحركة مسير القطارات.