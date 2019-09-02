قالت شعبة الدواء بالغرف التجارية، إن وزارة الصحة أكدت أن الدواء المصري آمن وفعال.

وقال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة، لـ"الوطن"، إن صناعة الدواء لها ضوابط وشروط عالمية وتلتزم بها وزارة الصحة المصرية بتطبيقها وهناك خطوات لابد من إتباعها من المصانع، للتأكد من أن المنتج النهائي مطابق لمعايير الجودة والسلامة.

وأوضح أن وزارة الصحة تراقب جميع الخطوات حتى يتم نزول المنتج السوق، ويتم سحب عينات من المنتج قبل نزول السوق، ويتم تحليلها في معامل وزارة الصحه للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة وفي حالة وجود أي عدم مطابقة يتم إعدام المنتج وعند نزول السوق يتم مراقبة الدواء عن طريق وزارة الصحة بسحب عينات عشوائية للتأكد من سلامة المنتج.

وأفاد "رئيس الشعبة" لـ"الوطن"، أن هناك طرق كثيرة يستطيع من خلالها المواطن معرفة الدواء المغشوش من عدمه والتأكد من سلامة الدواء، وذكر أن من بينها ضرورة شراء الدواء من الصيدليات وليس من المخازن وعدم شراء الدواء من الصيدليات التي تعطي خصومات لأن مصدر الدواء المتواجد بها غير معروف.

وتابع: "ينبغي الانتباه إلى أي تغيير في لون أو رائحة المنتج، مع التأكد من تاريخ الصلاحية، وكذلك شراء الدواء من الصيدليات التي تتعامل مع الموزعين المعتمدين وعدم شراء الدواء من القنوات الفضائية".